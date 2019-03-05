شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: برامج لتكثيف حفر الآبار التنموية لتعظيم إنتاج المواد البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكثيف برامج عمل وأنشطة حفر الآبار التنموية والاستكشافية وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية والهامة لاستراتيجية قطاع البترول الجارى تنفيذها، لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، وضمان استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من البترول والغاز.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشئون الغاز والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب الملا باستغلال كافة التسهيلات البترولية والبنية الأساسية المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى كل منطقة من مناطق عمل الشركة خاصة وأن شركة ثروة للبترول تُعد أول شركة مصرية استثمارية متخصصة فى مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعى ، مع الاستمرار فى الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق كافة الاشتراطات لحماية البيئة.

من جانبه استعرض الجيولوجى سليم السروجى رئيس الشركة نتائج أعمالها خلال عام 2018، حيث أوضح أن الشركة استطاعت تحقيق نجاح ملحوظ في تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى بمناطق الامتياز التابعة للشركة (شرق أبو سنان وسيوة وحورس بالصحراء الغربية وامتداد غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية ومنطقة نور بالبحر المتوسط) ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة فى تاريخ عمل الشركة وهو حفر 15 بئراً (8 آبار استكشافية و7 أبار تنموية) مما ساهم في تحقيق إضافة للاحتياطيات البترولية وصلت إلى 3ر2 مليون برميل ووصول معدلات الإنتاج إلى حوالى 6 الاف برميل يومياً.

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وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق 8ر624 ألف ساعة عمل مجمعة دون وقت مفقود أو إصابات أو وفيات بالإضافة إلى تنفيذ الربط الشبكى لبيانات أداء السلامة والصحة المهنية بالشركة مع قاعدة بيانات هيئة البترول لقياس معايير الأداء الأمن شهرياً ، كما تم تنفيذ حملة داخلية لبناء القدرات تم خلالها تنفيذ 400 ساعة تدريبية على مدار 50 يوما لتأهيل العاملين على تنفيذ الخطة الاستراتيجية ورفع قدراتهم وكفاءتهم ، بالإضافة إلى نجاح عدد من العاملين في المشاركة ببرنامجى القيادات المتوسطة والسلامة والصحة المهنية على مستوى القطاع ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول .

وحول خطة عمل الشركة خلال عام 2019 ، أوضح أنه تم وضع خطة طموح تستهدف وصول إنتاج الشركة إلى 7250 برميل يومياً، وذلك بحفر 11 بئر مؤكدة منها 6 استكشافية و5 تنموية.