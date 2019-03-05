فاتورة استهلاك حقيقية.. تفاصيل برنامج الكهرباء لـ"القراءات الموحد"

كتب- محمد صلاح:
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ خطوات إيجابية لمواجهة شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير وزيادتها من خلال إطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لضمان إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.
وينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن برنامج وزارة الكهرباء للقراءة الموحدة والشحن الموحد.
مميزات برنامج "القراءة الموحدة"
بحسب تصريحات الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، البرنامج الجديد يهدف في المقام الأول لتوفير أعلى معدلات الدقة،...
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