شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تخفّض معدّل النمو المستهدف في 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:55 صباحًا, 5 مارس 2019 م
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خفّضت الصين معدّل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلّي في 2019 إلى ما بين 6 و 6.5 في المئة.
وكشفت الحكومة الصينية عن هذا الخفض، اليوم الثلاثاء، في تقرير قدم خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.
وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 605 في المئة، قبل أن تعلن أنّ نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6.6 في المئة وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب ثلاثة عقود.
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