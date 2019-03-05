شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يناقشون تطوير الكود السعودي لنقل الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان أهمية التنسيق وتكامل الجهود بين جهات منظومة الطاقة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وخلق منظومة مستدامة للطاقة تسهم بتحقيق رؤية الوطن الطموحة المملكة 2030 .
وتضم اللجنتين الفرعية والإشرافية على ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وشركة مرافق، وشركة سابك .
وتقوم اللجنتين بمراجعة الكود السعودي لنقل الكهرباء بشكل دوري ومناقشة مقترحات تعديلات الكود المقدمة ومن ثم الرفع بالتوصيات النهائية لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاعتمادها ومن ثم تطبيقها في المنظومة الكهربائية والالتزام بها لضمان استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية.
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