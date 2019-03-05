محامي عائلة كارلوس غصن يعلن انتهاء "توقيف وحشي" لموكله

صرح محامي عائلة الرئيس السابق لمجموعتي "رينو" و"نيسان" فرنسوا زيمري لشبكة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة "يضع حدا لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة".
وقال المحامي معلقا على القرار "إنها بالطبع مفاجأة سارة، خبر سار هذا الصباح"، لكنه لزم الحذر مشيرا إلى أن النيابة العامة "أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحيانا". وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.
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