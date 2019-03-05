الحبوب تستورد 625 ألف طن قمح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام (2019) بكمية 625 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أمس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وبين أن وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام سيكون بمشيئة الله خلال الفترة (أبريل - يونيو 2019) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 320 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه جرت دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 15 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية وجرت ترسيتها على 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الالكتروني.

الدفعة الأولى من القمح المستورد

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الكمية: 625 ألف طن

دول المنشأ:

الاتحاد الأوروبي، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا

الوصول:

أبريل - يونيو 2019

وسيلة النقل: 10 بواخر

الموانئ المستلمة: