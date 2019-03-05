«وادي هدف» يعرض برامج الصندوق الممكنة للسعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلع «وادي هدف» زوار وزائرات ملتقى لقاءات الرياض 2019 على برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الهادفة إلى تمكين ودعم السعوديين والسعوديات، للالتحاق بسوق العمل، سواء كعاملين فيه أو رواد أعمال، وكذلك تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

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ويمر الزائر عند دخوله إلى «وادي هدف» بشكل متسلسل على برامج ومبادرات الصندوق، ويتعرف عليها من خلال المرشدين والمرشدات المتواجدين داخل الوادي، لإطلاع الزوار وشرح البرامج والمبادرات لهم، وتزويدهم بكتيبات تعريفية عن البرامج وكيفية الاستفادة منها.

وفي الرحلة الأخيرة داخل الوادي، يمر الزائر على ركن وظائف المستقبل، ويشاهد عبر 8 شاشات الكترونية، تستخدم من خلالها تقنية ذكية، وتقدم للزائر تعريفا حول عدد من وظائف المستقبل، ومن بينها تحليل النظم والروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتسويق الرقمي.

ويتعرف زوار «وادي هدف» خلال هذه الرحلة على جملة من برامج دعم التدريب والتوظيف.