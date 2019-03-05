أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لإنشاء «رابغ 3 لتحلية المياه»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويلية لإنشاء محطة «رابغ 3 لتحلية المياه» في المملكة، والبالغة تكلفتها الاستثمارية 2.6 مليار ريال، بسعة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، لتصبح إحدى أكبر محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم.

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى إنشاء شركة «رابغ الثالثة» الجديدة الخاصة بالمشروع، مبينة أن حصتها في الشركة تبلغ 70%، فيما تعود ملكية الحصة المتبقية بنسبة 30 % إلى شركة إخوان السعودية التجارية.

وأوضحت أنه سيجري التمويل عبر صندوق محدود الموارد تشارك فيه بنوك «ناتيكسس» و»أم يو أف جي» و»سامبا» و»بنك الرياض»، حيث جرى اختيارهم كجهات تنظيم رئيسة للتمويل، مضيفة أن بنك الرياض سيقدم أيضا قرضا مرحليا لتسيير المعاملة المالية في بداية الشهر الحالي.

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وتوقعت الشركة أن التشغيل التجاري للمحطة نهاية عام 2021، مشيرة إلى أن المشروع يوفر فرص عمل جديدة في مجالات تشمل البناء والعمليات والصيانة، إضافة إلى تدريب المواهب المحلية.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقع أخيرا اتفاقيات مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، وذلك بعد طرح المشروع على المستثمرين بنظام البناء والتشغيل والتملك، وفاز به التحالف الذي تقوده شركة «أكوا باور».

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» بادي بادماناثان «استكملنا توقيع الاتفاقية المالية النهائية لمحطة رابغ 3 لتحلية المياه. وتشكل المحطة خير مثال على التأثير النوعي في تكلفة وتقنيات التناضح العكسي التي تستخدم في تحلية المياه، حيث صارت الحل الفعال والأنسب تكلفة لإنتاج مياه الشرب في مختلف بلدان المنطقة».

وستتوج خطة التنفيذ بالتشغيل التجاري للمحطة في نهاية 2021، لتلبية الطلب المتزايد في مكة المكرمة وجدة، خاصة خلال فترات الذروة كشهر رمضان ومواسم الحج.