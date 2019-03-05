الطيار تخصص 6.5 ملايين سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة على تخصيص 6.49 ملايين سهم من أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين لبرنامج أسهم موظفي الشركة ضمن خطة الحوافز طويلة الأجل.

وأوصى مجلس الإدارة أخيرا بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 43%، بما يعادل 3 أسهم لكل 7 أسهم قائمة، وذلك قبل إعلان أمس بتخصيص جزء منها (سهمين لكل 5 أسهم قائمة) لبرنامج الموظفين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع تداول أمس، تضمنت الموافقة على توزيع 83.86 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهمين لكل 5 أسهم مملوكة، وتخصيص 6.49 ملايين سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

وأوضحت الشركة أنه سيجري عمل آلية واضحة لتأسيس برنامج أسهم حوافز موظفي الشركة. وأشارت إلى أن توجه مجلس الإدارة إلى تخصيص أسهم للموظفين الحاليين والمستقبليين، يأتي لما له من أثر محفز في رفع الإنتاجية لدى الموظفين والمحافظة على قدرات وكفاءات الشركة.

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تفاصيل زيادة رأس المال بعد تخصيص أسهم الموظفين

رأس المال الحالي 2096.5 مليون ريال

عدد الأسهم 209.65 ملايين سهم

نسبة الزيادة % 43

أسهم المنحة للمساهمين 83.86 مليون سهم (سهمان لكل 5 أسهم قائمة)

برنامج أسهم الموظفين 6.49 ملايين سهم (سهمان لكل 5 أسهم قائمة)

رأس المال بعد الزيادة 3000 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة 300 مليون سهم

تاريخ الاستحقاق يوم اجتماع الجمعية العمومية

ماذاتضمن القرار؟

توزيع 83,860,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهمين لكل 5 أسهم مملوكة

تخصيص 6,490,000سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة

(خطة الحوافز طويلة الأجل)