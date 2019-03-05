الكهرباء تشغل محطة العزيزية 3 في الظهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة بدأت الشركة السعودية للكهرباء تشغيل محطة تحويل العزيزية 3 في الظهران، والتي تتجاوز تكلفتها 116 مليون ريال. وأوضحت الكهرباء أمس بدء تشغيل محطة تحويل العزيزية 3 جهد (13.8/115ك.ف) التي تقع الظهران، إذ تبلغ تكلفتها 116.7 مليون ريال. وأشار إلى أن تشغيل المحطة سيسهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، ويزيد موثوقيتها، من خلال تدعيم الشبكة الأرضية، ودعم خدمة الأحمال النامية في المنطقة، وتخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، وستنقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج إلى المحطة الجديدة.



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