9 مشاريع طاقة متجددة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 1.1 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، ترغب المدينة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

وأوضح مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة المهندس هشام الصميلي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الطاقة المتجددة لتسليط الضوء على مشاريع المدينة، أن الميزانية التي رصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدر بحولي 1.1 مليار ريال، مبينا أنها تغطي عددا من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.

تقليل المخاطر

وقال إن استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة بين 20% و80%، مضيفا أن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، حيث أشار إلى أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في أبريل المقبل.

فرص وظيفية

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وسلط الصميلي الضوء على النتائج الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية، وقال إن المدينة على استعداد لتقبل أي مشاريع ابتكارية وإبداعية تتقدم بها شركات القطاع الخاص للمدينة بغرض دعمها.

من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن الغرض من هذه الورشة دعم جهود التعاون بين القطاعين الخاص والعام لتطوير تطبيقات وخدمات تجارية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن (رؤية 2030) حددت أهدافا طموحة بأن تكون المملكة محورا إقليميا وعالميا في مجال الطاقة المتجددة، مشيدا بما تقوم به مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من دور في هذا الجانب.

9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة

1.1 مليار الميزانية المرصودة لتنفيذ المشاريع

نسبة المشاركة في التكلفة بين 20% و 80%

مجالات المشاريع:

استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية

التبريد بالطاقة الشمسية

التطبيق الحراري للتدفئة والتبريد

تخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة

الطاقة المجددة في البناء والتحلية المتجددة

مبادرة توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة

ستتم عبر 3 مراحل

الطاقة المتجددة

التقنيات

التكنولوجيا