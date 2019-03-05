المحتوى على رأس العوامل الداعمة لنجاح مشروعات رواد الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب _ الدمام

أكدت استشارية تسويق لمشروعات رواد ورائدات الأعمال أن التسويق الصحيح هو مفتاح الحل لكل المشكلات التي تواجه المشروعات الجديدة، وأن تطبيقه بطريقة جيدة واتباع مساراته وفقا للأسس السليمة، يقودان إلى النجاح وتحقيق الأهداف المراد الوصول إليها، مشددة على أهمية توفير محتوى جيد ولائق يتوافق مع احتياجات المستهلكين، ولا سيما أن المحتوى يأتي على رأس العوامل الداعمة لنجاح المشروعات.

الدفع للمشاهير

وأكدت الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التدريب والاستشارات التسويقية ريم بن صديق خلال ورشة أقيمت بغرفة الشرقية وشهدت حضورا من رائدات ورواد أعمال بالمنطقة الشرقية، أن البحث واستطلاع الآراء حول المنتج، سواء من الأصحاب أو الأهل أو من خلال شرائح أكبر في المجتمع، والتقصي المستمر لرغبات المستهلكين، تعد خطوة لها أهميتها في تدعيم المشروعات الجديدة نحو الاستمرارية والنجاح، لافتة إلى أن عمليات البحث والتقصي يمكن أن تكون بأقل التكاليف، وذلك بأن يتحدث أصحاب المشروعات بأنفسهم عن مشروعاتهم على مواقع السوشيال ميديا، بدلا من الدفع للمشاهير للتعبير عن منتجاتهم أو خدماتهم، لأنهم القادرون دون غيرهم على التعبير عن مشروعاتهم وتقديم قصتهم ونقل إحساسهم بأعمالهم إلى الجمهور دون وسيط.

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شريحة الجمهور

وأشارت بن صديق إلى أن التسويق الناجح يكون باختيار شريحة محددة من الجمهور، ومن ثم دراستها دراسة جيدة، سواء من ناحية الاحتياجات أو التفضيلات فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة المراد التسويق لها، وأن التسويق عملية مستمرة طوال إقامة المشروع، فلا يمكن التوقف عن التسويق مع بدء نجاح المشروع، ولكن يجب على أصحاب المشروعات التفكير المستمر في عملية التسويق لمنتجاتهم من خلال ابتكار أو استحداث أفكار جديدة للتسويق تعتمد في الأساس على اتجاهات المستهلكين، مؤكدة ضرورة التواصل اليومي مع المستهلكين وإعطائهم قدرا أكبر من المعلومات حول ما يريدونه.

حياة المستهلك

وبينت بن صديق أن أي منتج أو خدمة تنقسم إلى جانبين مهمين، يتعلق الأول بقيمة هذا المنتج أو الخدمة، فيما الثاني يعتمد على إيجاد عاطفة بين المنتج أو الخدمة المقدمة وبين المستهلك، وهذا هو جوهر العملية التسويقية.