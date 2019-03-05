سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-3-2019 وانخفاض العملة الأمريكية أمام الجنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-3-2019، انخفاضا طفيفا فى مختلف البنوك، حيث تراجع سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع فى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار، كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.45 جنيه للشراء 17.58 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.45 جنيه للشراء 17.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.45 جنيه للشراء 17.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.46 جنيه للشراء 17.56 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.5 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.46 جنيه للشراء 17.56 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.47 جنيه للشراء 17.57 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 17.47 جنيه للشراء 17.57 جنيه للبيع

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