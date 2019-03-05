شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يوقع عقوبات على 28 شركة صرافة خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، بتوقيع عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018، يأتى ذلك فى إطار الدور الرقابي للبنك المركزي المصرى وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفى، ومن خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية.

وشملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.

جدير بالذكر، أن المخالفات التى تم رصدها تختلف من شركة لآخرى و من أهمها الإمتناع عن بيع عُملات للعملاء، إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى، وجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر و السجلات بالإضافة إلى مخالفات آخرى تم رصدها في ذات الخصوص .