كتب- محمد عبدالناصر:
تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من استقبال الحاجزين في مشروع جنة للإسكان الفاخر، بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، يوم الخميس المقبل.
وطرحت هيئمة المجتمعات المرحلة الثانية من مشروع جنة، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 مترًا، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.hdb-reservation.com).
ويتم التقديم من خلال الدخول على الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب...
كانت هذه تفاصيل خبر "الحجز إلكتروني".. تعرف على موعد انتهاء التقديم لشقق "جنة" بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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