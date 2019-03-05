"مجلس تنمية تجارة هونج كونج" يطّلع على تجربة ومشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي المميزة

دبي - الخليج 365 :

استقبل سعادة / سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي، وفداً رفيع المستوى من "مجلس تنمية تجارة هونج كونج"، ضم كل من مارجريت فونج، المديرة التنفيذية للمجلس ، وأندرو وير، عضو المجلس، وعدد من كبار الموظفين.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف- النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين والتعرف على آخر مشاريع البنية التحتية والفرص الاستثمارية واستكشاف فرص الشراكة والإطلاع على أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية لدى الهيئة التي تعمل على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة/سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، مستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً.

وقال سعادته أن لهيئة كهرباء ومياه دبي نظرة شمولية لقطاع الطاقة تراعي معالجة مسائل أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها وترشيد استهلاكها، كما أن لديها رؤية واضحة تتمثل في استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وقد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) لإنتاج الكهرباء، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً وتوفير آلاف فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار سعادته إلى انه من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ستطبق الهيئة نموذجاً رائداً للمؤسسات الخدماتية يستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعيّ والخدمات الرقمية، حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

وتحدث سعادته عن آخر انجازات الهيئة المتمثلة في تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

وأوضح سعادته انه على صعيد المقارنات المعيارية، حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات وتبني الابتكارات التكنولوجية. كما تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية، وذلك بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ونجحت الهيئة في خفض الفاقد من شبكات المياه إلى 6.5% عام 2018، مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. كما تمكنت أيضاً من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.39 دقائق انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد أثنى "مجلس تنمية تجارة هونج كونج" على جهود الهيئة ودورها المتميز، شاكراً سعادة/ الطاير على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص تعزيزالتعاون المشترك.