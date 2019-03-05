"دوكاب" تحتفل بمرور 40 عاماً على دعم قطاع الطاقة في المنطقة

دبي - الخليج 365 :

مع تقدم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو توسيع قدراتها الصناعية، تحتفل "دوكاب"، الشركة الرائدة في مجال صناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، بمرور 40 عامًا على نمو قاعدة عملائها وتوسعة أعمالها خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للكهرباء، الحدث العالمي الرائد في مجال الطاقة، هذا الأسبوع المقام حالياً في إمارة دبي.

وعلى مدى أربعة عقود، قدمت الشركة خدماتها لعددٍ من المؤسسات والمشاريع البارزة في مجالات الطاقة والبناء والنقل والدفاع والتعدين والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى. يذكر أن الشركة تقوم بتصدير حوالي 60٪ من منتجاتها من الأسلاك والكابلات المصنوعة من النحاس والألومنيوم المصنعة في مرافق تصنيع تابعة للشركة.

وتوظف "دوكاب" اليوم أكثر من 1,600 شخص لخدمة العملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويعمل العديد من هؤلاء الموظفين مع الشركة منذ إنشائها في عام 1979، حيث تشير بيانات الشركة لاستمرار أكثر من 25 موظفاً في الشركة في العمل معها لأكثر من 30 عامًا حتى الآن.

من ناحية أخرى، فقد حققت "دوكاب" نمواً دولياً ملحوظاً في العقود الأخيرة، الأمر الذي يأتي انطلاقاً من إيمان القائمين عليها بأن مستقبل عملياتها الصناعية يجب أن يتركز على تعزيز البحث والابتكار، وتنمية الكفاءات، وتعزيز الإطار التنظيمي لصناعة الكابلات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية لاعتماد مصادر الطاقة البديلة والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050.

وبهذا الإطار، قال أندرو شو، المدير العام لشركة "دوكاب": "لقد بات قطاع الطاقة اليوم أحد أبرز أعمدة الاقتصادات العالمية، ومحركاً هاماً لها. ومع احتفالنا بالذكرى الأربعين لانطلاق عمليات ’دوكاب‘، فإننا نفخر بالقيمة التي قدمناها لعملائنا وللاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع. يمثل مؤتمر كهرباء الشرق الأوسط منصة هامةً بالنسبة للتواصل مع شركائنا، وشكرهم على ثقتهم ودعمهم المستمر، بالإضافة إلى أهمية الفرصة التي يتيحها الحدث لاستكشاف شراكات جديدة يمكننا من خلالها توسيع نطاق منتجاتنا، والتواصل مع شبكة جغرافية أوسع، واستقطاب كفاءات تتمتع بالمهارة والخبرة التي من شأنها المساهمة في استمرار هذه الرحلة الناجحة للشركة."

هذا وتشير أحدث التقديرات إلى أن مشاريع البناء والنقل والطاقة المخططة أو غير المدفونة في دول مجلس التعاون الخليجي تتخطى قيمتها 2.5 تريليون دولار، الأمر الذي سيجعل منها بمثابة محرك كبير لصناعة الكابلات[1].

ويمكن لزوار معرض كهرباء الشرق الأوسط الاطلاع على أحدث منتجات وخدمات "دوكاب" التي تُصنع في مصانع "دوكاب" للكابلات والأسلاك، و"دوكاب" لكابلات الجهد العالي (HV)، "دوكاب" للمعادن، شركة "دوكاب" للألمنيوم. كما تستعرض "دوكاب" أفضل الممارسات المتبعة لنقل الطاقة المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكات الكهرباء الوطنية.

يمكن زيارة جناح "دوكاب" المشارك في الحدث رقم E10 في القاعة 8 في مركز دبي الدولي للمعارض.

[1] تقرير ديلويت قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي