شكرا لقرائتكم خبر عن "الوادى للصناعات الفوسفاتية" تتلقى عروضا من 7 تحالفات عالمية لتطوير خط سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدحت يسرى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، عن تلقى العروض الفنية من 7 تحالفات عالمية لتطوير خط سكة حديد "أبو طرطور بالوادى الجديد – سفاجا" بطول 700 كيلومتر، منتصف مايو القادم للبدء فى تقييمها.

وأكد يسرى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن حجم الاستثمارات المتوقعة لتطوير خط السكة الحديد تصل إلى حوالى 400 مليون دولار دون الجرارات وعربات النقل وورش الصيانة.

وأوضح المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، أنه سيتم تشكيل كيان مستقل لإدارة وتشغيل وصيانة الخط وذلك فى ضوء القانون رقم 20 لسنة 2018 بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تشغيل بعض خطوط السكة الحديد آخذين فى الاعتبار تكليف رئاسة مجلس الوزراء للشركة بعمل خطوات جادة بالتعاون مع هيئة سكة حديد مصر لتحقيق الهدف من إعادة تأهيل الخط، لافتا إلى انه جارى حاليا التنسيق ما بين شركة فوسفات مصر وشركة الوادى للأسمدة وهيئة سكة حديد مصر لتشكيل فريق عمل مشترك لتولى إدارة المشروع.

وأضاف يسرى أن الخط يستهدف نقل مليون طن فوسفات لصالح شركة فوسفات مصر، ونصف مليون من حامض الفوسفوريك، ونصف مليون طن من الكبريت بجانب منتجات أخرى سيتم التعاقد عليها تباعا.