شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تعمل على توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج بريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة على تفادى أى أزمات فى النقل خلال موسم الحج السياحى المقبل، حيث سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البرى، فى حال تعرض أى أتوبيس ناقل للحجاج لأى ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، كما سيكون هناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفورى لحل اية مشكلة سواء داخل الأراضى المصرية او الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

ومن المقرر أن تفحص وزارة السياحة الشهر المقبل بفحص نحو 300 أتوبيس لنقل 12 ألف حاج من حجاج البرى هذا العام، وهو عدد أكبر من المطلوب لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث يحتاج الحج السياحى البرى فقط 267 أتوبيسا، وذلك تحسبا لأى ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

وأكد نادر عياد رئيس لجنة الطيران والنقل السياحى بالغرفة أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن، وضمان وصولهم لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر وحماية مصالح الشركات السياحية وسمعة القطاع السياحى.

وأوضح أن الغرفة تسعى لرفع كفاءة السائقين وتدريبهم على مستويات عالية ومقاييس عالمية، مع إلزام الشركات بضرورة تزويد الأتوبيسات بأجهزة التتبع الالكترونى وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.

وسيجرى فحص الأتوبيسات بعد اجراء القرعة فى 27 مارس الجارى، وتحديد التضمانات، وسيتم الفحص فى المراكز المختصة بالمحافظات وليس شرطا حضور الأتوبيس للقاهرة، وسيتم التأكد من صلاحيتها وسلامتها الفنية للعمل فى موسم الحج المرتقب.