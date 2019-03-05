شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر المرأة.. 118.9 ألف أنثى تحت سن 17 عاما متزوجة بينهن أرامل ومطلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شهر مارس من كل عام أكثر من احتفالية ومناسبة خاصة بالمرأة، لذا يعرف شهر مارس بشهر المرأة، حيث يحتفل خلاله باليوم العالمى للمرأة فى اليوم الثامن منه، وفى اليوم السادس عشر يحتفل بيوم المرأة المصرية، كما تأتى مناسبة "عيد الأم" فى يوم 21 من ذات الشهر.

بدأ الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، فى يوم 8 مارس من كل عام، بعد انعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 194، أما يوم المرأة المصرية والذى يحتفل به فى يوم 16 مارس من كل عام، بدأ الاحتفال به بعد خروج أول مظاهرة نسائية عام 1919 ضمن أحداث ثورة 19.

وبالرغم من أن تحديد مناسبات خاصة بالاحتفال بالمرأة، جاء تقديراً لدورها وأهميتها فى المجتمعات، حيث إنها تشكل نصف المجتمع، إلا انه جاء بهدف إلقاء الضوء على المشكلات التى تواجهها أيضا سواء على مستوى نسبة مشاركتها فى العمل أو التحاقها بالتعليم وغيرها من القضايا التى لا تزال تقف عائقا أمام تمكين المرأة كالزواج المبكر والأمية والبطالة.

وبمناسبة شهر المرأة، خاصة مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، والذى يحل علينا يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2019، يقدم ”الخليج 365” 12 معلومة عن "الست المصرية"، وذلك من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

1- تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر، وفقا لبيانات التعداد السكانى لعام 2017.

2- 118.9 ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج، منهن "1.2 ألف أرملة، 1.2 ألف مطلقة، 111 ألف متزوجة، 5.5 ألف عقد قران".

4- 73.9 عام متوسط العمر المتوقع للإناث خلال 2018. 3- 3.3 مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.

5- 19.6% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن فى قوة العمل خلال الربع الرابع من 2018.

6- 5.341 مليون أنثى، حجم الإناث فى قوة العمل منهن 1.046 مليون متعطلة.

7- سجلت الفئة العمرية من 20- 24 عام أعلى نسبة بطالة بين الإناث بـ 46.7% من إجمالى عدد المتعطلات.

8- 30.8% نسبة الأمية بين الأناث، من إجمالى عددهن فى سن التعليم.

9- 44% نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات حالياً مستهدف زيادتها لـ 50% بحلول 2030، وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

10- 5% نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة، مستهدف زيادتها لـ 17%.

11- تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا، مستهدف رفعها لـ 27% بحلول 2030.

12- تبلغ نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 15% ومستهدف رفعها لـ 35%.