شكرا لقرائتكم خبر عن Business Today تكرم "شنايدر" عن مجال التحول الرقمى بتكنولوجيا إدارة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، وبينهم وليد شتا الرئيس الإقليمى لمنطقة شمال شرق أفريقيا لشركة شنايدر إلكتريك، عن مجال التحول الرقمى بتكنولوجيا إدارة الطاقة.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

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ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.