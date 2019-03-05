شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارية الإسلامية" تطلق منصة الفرص الاستثمارية.. وممثل عمان: مصر تدعم مناخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الغرفة التجارية الإسلامية، خلال اجتماعها الذى انعقد بالقاهرة إلى الاتفاق على إطلاق منصة تفاعلية عن الفرص الاستثمارية والتجارية لأعضاء الغرفة خلال عام 2020.

وأعلن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية، أنه مقرر إطلاق موقع إلكترونى للغرفة خلال الربع الثانى من 2019، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين قاعدة بيانات للغرف التجارية الإسلامية على أن يتم التوسع لإطلاق خدمات استثمارية بحلول عام 2020.

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كان الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الاسلامية ترأس اجتماعات الغرفة التى انطلقت مساء الاثنين فى القاهرة، فى إطار فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى انطلق مساء السبت.

من جانبه، قال الشيخ زكريا بن سعيد الغسانى ممثل دولة عمان فى اجتماعات الغرفة الإسلامية وملتقى مصر الرابع للاستثمار، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات قوية نحو الاستقرار الاقتصادى نتيجة برنامجها الذى تقوم عليه فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الحضور الكبير لملتقى مصر الرابع للاستثمار دليل على عودة مصر كقوى اقتصادية وسياسية.

وانطلقت مساء السبت الماضى فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية، تحت عنوان "معا إلى أفريقيا".