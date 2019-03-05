شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ينساب" تبحث توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني في 4 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الخميس الموافق 4 أبريل المُقبل، للنظر في توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018 بنحو 1.125 مليار ريال بما نسبته 20% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 2 ريال للسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إن الجمعية ستصدق على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 233.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 777.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية التوزيعات عن النصف الثاني لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في صرف مبلغ 1.4 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وستصوت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018 بمبلغ 984.37 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم، والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح عن عام 2016 بمبلغ 1.828 مليار ريال بواقع 3.25 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 31.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.