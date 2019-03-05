شكرا لقرائتكم خبر عن "اليمامة للصناعات الحديدية" تُوقع عقدا مع شركة بإسبانيا بقيمة 106.7 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن قيامها بتوقيع عقد توريد هياكل إنشائية حديدية لمشروع حديقة دبي الشمسية - المرحلة الرابعة - مع شركة الإنشاءات الحديدية الأوروبية في إسبانيا.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن قيمة التعاقد تبلغ 106.744 مليون دولار (بما يُعادل 400.290 مليون ريال سعودي).

وقالت الشركة إن مدة العقد تبلغ أربع سنوات، ومن المُقرر أن يبدأ التوريد في سبتمبر2019 ولمدة 26 شهراً قابلة للتمديد.

وبحسب البيان، سيظهر الأثر المالي لهذا العقد إعتباراً من الربع الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2019 حتى انتهاء التوريد بعد 26 شهراً قابلة للتمديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 30.2 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى استمرار انخفاض الطلب الناتج عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع وشدة المنافسة مما أدى إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 23% في قطاع الكهرباء، وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 19% في قطاع الإنشاءات والمصاحب لارتفاع تكلفة المواد الخام. مما أدى إلى تحقيق إجمالي الخسارة والخسارة التشغيلية وصافي الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة.