شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: الأسهم الإمار اتية عند مستويات جاذبة ومغرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت المجموعة المالية هيرميس على هامش مؤتمر انطلق بدبي مؤخرا أن الأسهم الإماراتية يجري تداولها عند مستويات سعرية جاذبة ومغرية ما يدعم عودة الانتعاش للأسواق، حيث تمثل فرصاً استثمارية جيدة على المدى الطويل.

وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة، إن الأسواق الإماراتية تزخر حالياً بالعديد من المحفزات الإيجابية وهو ما ظهر جلياً من خلال عودة الشراء الأجنبي والمؤسسي في ظل التفاؤل بأوضاع الاقتصاد القوية.

وأضاف أن سوق دبي وهو الأكثر انفتاحاً وارتباطاً بأوضاع الأسواق العالمية وبخاصة الناشئة يرتبط عكسياً بسعر الدولار، حيث عانى من ضغوط بسبب ارتفاع العملة الأمريكية وأيضاً نتيجة أزمات الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة البيان.

وأكد أهمية الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تساهم إيجابياً في دعم ثقة المستثمرين والشركات في ظل مساعي الهيئة نحو تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية.

وأوضح أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في العديد من القطاعات الاقتصادية مع تنفيذ خطط لإعادة الهيكلة وصفقات الدمج خصوصاً في قطاع البنوك بأبوظبي.

ولفت إلى أن حزم الحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تنعكس بالإيجاب على أداء الأسواق المحلية، حيث تمثل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.

وفي ختام تعاملات أمس الأحد، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2642.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي مدفوعاً بعمليات جني أرباح على أسهم البنوك.