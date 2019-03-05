شكرا لقرائتكم خبر عن التوزيعات السنوية للبنوك الإماراتية تتجاوز الـ 18 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة لـ 18 بنكا مدرجا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، إلى 18.7 مليار درهم عن أرباح العام 2018، بنمو نسبته 12.2%، مقارنة مع 16.66 مليار درهم خلال العام 2017.

وبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار في القطاع البنكي الوطني 5.07%، وبلغت قيمة التوزيعات المستحقة للأسهم الحرة في البنوك نحو 10 مليارات درهم، تشكل 53.7% من إجمالي التوزيعات التي اقترحتها جميع البنوك.

وتصدر بنك أبوظبي الأول، المركز الأول من حيث قيمة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين، وبلغت أكثر من 8 مليارات درهم؛ بنسبة 74% من رأس المال عن عام 2018، علماً بأن صافي أرباحه تجاوزت 12 مليار درهم.، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحل بنك أبوظبي التجاري بالمركز الثاني بتوزيعات قيمتها نحو 2.4 مليار درهم، في حين وصلت توزيعات بنك دبي الإسلامي إلى 2.3 مليار درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني 2.19 مليار درهم.

ووصلت قيمة توزيعات بنك أبوظبي الإسلامي إلى 994 مليون درهم، فيما بلغت لدى بنك المشرق 710 ملايين درهم، و550 مليون درهم لبنك الاتحاد الوطني، و580 مليون درهم لبنك دبي التجاري، و503 ملايين درهم لبنك رأس الخيمة الوطني.

وجاءت الزيادة في قيمة التوزيعات النقدية التي ستمنحها البنوك الوطنية للمساهمين، بعد مواصلة القطاع تعزيز ربحيته خلال العام الماضي، حيث تجاوز صافي الأرباح 42 مليار درهم،

ويعد القطاع البنكي في دولة الإمارات من أكثر القطاعات البنكية قوة في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الملاءة المالية، وقد تجاوزت قيمة أصوله مع نهاية العام الماضي 2.9 تريليون درهم تقريباً.