شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "اكسترا" 15% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 15.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 161.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 140.1 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 180 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 156.3 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى ارتفاع المبيعات مقارنةً بالعام 2017، مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات على الرغم من زيادة المصاريف البيعيه والإدارية ومصاريف التمويل.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 4.4 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 4.2 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 98.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 82.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 18.9%.