شكرا لقرائتكم خبر عن 36.5 مليون ريال أرباح "دراية ريت" خلال 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن تحقيق صندوق دراية ريت صافي ربح بلغ 36.5 مليون ريال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة بلغ 33.3 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2018.
هذا وبلغ صافي الأصول للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 نحو 1.070 مليار ريال سعودي.
جدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018. علماً بأن إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة بلغ 9.4 مليون ريال بنهاية يونيو 2018.
ويذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2018 (92 يوماً) وذلك بقيمة 20.060 مليون ريال.
هذا وقد تم توزيع الأرباح على مالكي الوحدات على أساس 107.507 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى سعر الطرح الأولي للوحدة تبلغ 1.87%.
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