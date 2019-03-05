شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر" تبدأ إصدار صكوك محلية بقيمة 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الإثنين، عن البدء في عملية طرح صكوك محلية بحد أقصى 2 مليار ريال سعودي، وذلك بطرح خاص على المستثمرين ذوي الخبرة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن عملية الطرح ستبدأ اعتباراً من اليوم الأثنين الموافق 4 مارس الجاري، على أن تنتهي في 4 أبريل المُقبل.

وحسب البيان، سيكون الحد الأدنى للاكتتاب بواقع 1 مليون ريال، علماً بأن القيمة الإسمية للصك الواحد هي 1 مليون ريال.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين كلاً من جي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية كمدراء إصدار مشتركين.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة منصور بن عبد العزيز البصيلي يعد طرف ذو علاقة كونه عضواً بمجلس ادارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. وسيتم أخذ الموافقات اللازمة على هذا التعامل.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 193.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 601 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح في العام 2018 يعود إلى زيادة الإيرادات خلال 2018 بنسبة 245% إلى 2 مليار ريال من 568.8 مليون ريال في العام 2017.