شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الطيار" توصي بتوزيع أسهم منحة بواقع سهمين لكل 5 أسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر القابضة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهمين لكل 5 أسهم مملوكة، بإجالي 83.860 مليون سهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن مجلس الإدارة أوصى بتخصيص 6.490 مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) علماً بأنه سيتم عمل آلية واضحة لتأسيس برنامج أسهم حوافز موظفي الشركة.

وتأتي هذه التوصية في أعقاب توصية مجلس الإدارة، في فبراير الماضي، بزيادة رأس المال بنسبة 43%، من 2.096 مليار ريال إلى 3 مليار ريال.

وستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 903.5 مليون ريال مقسمة إلى مبلغ 707.345 مليون ريال من بند علاوة إصدار أسهم ومبلغ 196.155 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وبموجب الزيادة، ستصبح عدد الأسهم المُصدرة بعد الزيادة 300 مليون سهم، وذلك بزيادة قدرها 90.350 مليون سهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 142 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 489 مليون ريال في العام 2017.