شكرا لقرائتكم خبر عن 10 بنوك كبرى بالإمارات إيراداتها تتجاوز 77 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاعت أكبر 10 بنوك إماراتية من حيث الأصول، تحقيق إيرادات تشغيلية إجمالية وصلت قيمتها إلى 77.1 مليار درهم خلال عام 2018، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لدولة الإمارات عن العام الماضي.

وهيمنت أكبر عشرة بنوك وطنية في السوق المحلي على نحو 80% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بدولة الإمارات والبالغ عددها 60 بنكاً (22 بنكاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً)، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع.

كما يشير ذلك إلى أن إجمالي أصول البنوك الخمسين الباقية بلغ 586 مليار درهم فقط، كما في نهاية ديسمبر 2018، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك العشرة بإجمالي موجودات بلغت 744 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 280 مليار درهم، وجاء خلفه بنك دبي الإسلامي بقيمة 224 مليار درهم.

ثم بنك المشرق 140 مليار درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 125 مليار درهم، وبنك الاتحاد الوطني 107 مليارات درهم، ثم بنك دبي التجاري بموجودات قيمتها 74 مليار درهم.

تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 53 مليار درهم، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 45 مليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصول البنوك العشرة نحو 2.292 تريليون درهم من إجمالي 2.878 تريليون درهم إجمالي الأصول للبنوك العاملة بالدولة.

وهيمنت البنوك العشرة على ما يقارب 80% من قيمة القروض والتسهيلات، حيث بلغت القروض المقدمة من تلك البنوك نحو 1.32 تريليون درهم من إجمالي القروض بالدولة والتي بلغت 1.66 تريليون درهم.

يشار إلى أن الأرباح الصافية التي حققتها البنوك العشرة عن نتائج أعمالها لعام 2018 بلغت نحو 40 مليار درهم، ويعود ذلك للقوة المالية التي تتمتع بها البنوك العشرة، وهيمنتها على سوق القروض المصرفية.