شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مناقصة "قطارات الاتحاد"بالإمارات و10 ائتلافات عالمية بالمنافسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجلت شركة قطارات الاتحاد الإماراتية موعد مناقصة عقود العمل الثلاثة بالمرحلة الثانية من مشروع شبكة القطارات الذي كان مقرراً يوم 21 مارس الجاري لمواعيد جديدة.

وكانت عشرة ائتلافات عالمية متخصصة تتنافس على الفوز بأحد العقود أو بها جميعاً، منها ستة على الأقل تعتزم التقدم بعروض تشمل العقود الثلاثة.

وعقد المشروع "سي 0306" الذي يتضمن خطاً بطول 70 كيلومتراً في دبي و20 كيلومتراً لوصل ميناء جبل علي تأجل حتى 18 إبريل2019.

أما العقد "سي 0304" الخاص بخط بطول 200 كيلومتر في أبوظبي و40 كيلومتراً لربط مدينة خليفة، فتأجل إلى الثاني من مايو، بحسب صحيفة الخليج.

وتأجل موعد مناقصة "سي 0308" بطول 98 كيلومتراً من الشارقة حتى الفجيرة و29 كيلومتراً لربط الطويين حتى 16 مايو 2019.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين، مؤخرا عن عقد مباحثات مع شركة "الاتحاد للقطارات" من أجل الحصول على "امتياز" نقل البضائع وشحنها عبر السكك الحديدية الإماراتية المتوقع انتهاء العمل فيها بحلول 2023.