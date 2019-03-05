شكرا لقرائتكم خبر عن "واحة الزاوية" تتملك حصة من أسهم "الخليج للملاحة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة واحة الزاوية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تملكها 9.81% من رأس مال شركة الخليج للملاحة المدرجة بسوق دبي المالي.

وأضافت في إفصاح لسوق أبوظبي، أن تملكها جاء بعدما تم تحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم بنجاح حيث بلغ إجماليها 100 مليون سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة.

وبعد الإعلان عن تلك الصفقة ارتفع سهم " الخليج للملاحة" بسوق دبي في جلسة أمس الأحد بنسبة 0.51% إلى 0.78 درهم بعد التداول على 115 ألف سهم بقيمة 89.1 ألف درهم من خلال 10 صفقات.

وفي المقابل، لم يشهد سهم " واحة الزاوية " أي تداولات في سوق أبوظبي.

وأظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الخليج للملاحة والوساطة، مؤخرا تحولها لتسجيل خسائر تصل إلى 40 مليون درهم إماراتي بنهاية عام 2018 مقابل صافي ربح بلغ 40.73 مليون درهم في العام 2017.