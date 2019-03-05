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شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يوافق لمصرف عجمان على تخفيض نسبة التوزيعات السنوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف عجمان المدرج بسوق دبي المالي عن تلقيه موافقة من المصرف المركزي الإماراتي على تعديل مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من 4% إلى 3.5% من رأس مال عن عام 2018، بحسب بيان لسوق دبي المالي.
وأفاد المصرف، أن الجمعية ستنظر في النتائج المالية والحسابات الختامية للمصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
يذكر أن المصرف قد قام بتوزيع أرباح بنسبة 3.5% من رأس المال، بواقع 3.5 فلس للسهم، بقيمة إجمالية 58.8 مليون درهم على المساهمين نقداً على العام 2017.
وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 170 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 132.6 مليون درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 28.2%.
هذا وتراجعت الخسارة من انخفاض القيمة المحملة على الموجودات المالية إلى 112.6 مليون درهم في 2018 من 195 مليون درهم خلال 2017.
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