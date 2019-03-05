شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى 78.68 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 87.36 إلى 64.65) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 0.97 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 78.68 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 82.00 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد