شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 71.25 ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 0.59 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 71.25 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 74.26 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد