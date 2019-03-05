شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعاود الارتفاع – تحليل – 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليظل السهم بذلك مستقراً أعلى مستوى 138.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 171.13 إلى 105.94) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 1.07 نقطة ، وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 138.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 146.23 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد