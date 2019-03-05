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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يقلص من مكاسبه – تحليل – 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد اختبار السهم لمستوى المقاومة 43.70 ارتد منه انخفاضاً على اثر ثباته ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع مواصلة الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها ، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02% بما يعادل 0.01 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 43.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 46.47 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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