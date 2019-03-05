شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 1.21 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 182.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 190.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد