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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.915 درهم، مقتربا بذلك من الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير عند 0.93 درهم، بينما الحد السفلي 0.85 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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