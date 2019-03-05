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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يكتسى باللون الأحمر -تحليل صباحي- 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.94 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل تدني كميات التداول، مما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 0.90 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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