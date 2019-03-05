شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عجمان (AJMANBANK) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.903 درهم، ثم ارتفع مسجلا مستوى 0.919 درهم، لامس عنده المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وبالتزامن مع ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما قد يضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.88 درهم كمستوى اول ثم 0.82 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط