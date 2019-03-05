شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يواجه مقاومة عنيفة -تحليل صباحي- 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.26 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.275 درهم، حيث فشل في تجاوز هذا المستوى منذ بداية العام الحالي، كما سجل السهم ارتفاعا خلال الجلسة بلغ 0.269 درهم، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو من قد يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.23 درهم في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط