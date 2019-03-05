- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يخسر مكاسب الأربعاء والخميس -تحليل صباحي- 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلستي الأربعاء والخميس، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 0.69 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 0.72 درهم، والذي نتوقع ان يكون له دور في دفع السهم لاسفل مرة أخرى في عملية جني أرباح للوصول لمستوى الدعم 0.63 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.73 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.67 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.71 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شعاع كابيتال (SHUAA) يخسر مكاسب الأربعاء والخميس -تحليل صباحي- 04-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.