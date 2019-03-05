شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الداش كوين الضغط على دعم النطاق الجانبي، بانتظار تجاوز هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الهابط واختبار مستوى 74.12 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 67.28 كمحطة تالية، بينما اختراق 85.20 سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط