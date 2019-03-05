شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالانخفاض، وننتظر مزيد من التداولات السلبية لزيارة دعم القناة الصاعدة عند 36.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 51.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 48.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط