شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات سلبية إضافية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 116.50، ونرجح استمرار الميل الهابط لكسر المستوى المذكور وامتداد الموجة الهابطة لتصل إلى القاع المسجل مؤخراً عند 83.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 137.24 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.50 والمقاومة 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط