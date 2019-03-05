شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر البتكوين مزيد من الميل الهابط ليدعم استمرارية سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 3110.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابط المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 3920.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط