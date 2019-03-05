شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً جديداً ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 0.7044، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يتواجد هدفه التالي عند 0.6900، بينما يتواجد الهدف الرئيسي الأول للموجة الصاعدة المتوقعة عند 0.7250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7045 والمقاومة 0.7170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد