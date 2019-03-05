شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت محاولات إيجابية طفيفة في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 66.00، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستويات 63.95 ثم 63.10 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 66.00 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.95 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت